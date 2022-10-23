أعلنت لجنة الأحياء المطورة في محافظة جدة أنه تم دفع 481 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المشمولة بالتطوير، وذلك منذ بدء المشروع في أكتوبر الماضي (2021) وحتى اليوم.

وأوضحت اللجنة أن الدولة تقدّم حُزمة من الخدمات المجانية للمواطنين من سكان الأحياء المطورة، يأتي في مقدمتها توفير السكن واستفاد منه 21,768 أسرة، كما تم توظيف 269 مواطناً ومواطنة من سكان الأحياء المطورة، كما تم تسليم 348 وحدة إسكان تنموي، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة 97 ألف خدمة شملت السلال الغذائية والدواء والوجبات والأدوية وحليب الأطفال ونقل العفش.