أكد مدير صحة حائل الدكتور فرحان فالح الشمري لـ«عكاظ» أن فكرة القافلة الصحية المعروفة بـ«الركايب» تعيد التذكير بدور الإبل الأصيل كوسيلة نقل للمرضى والمصابين قديماً، مشيراً إلى أن الإبل تحظى بمكانة كبيرة لدى العرب بسبب دروها الكبير على مر التاريخ في التجارة والنقل، ولعبت الإبل دوراً مهماً في توحيد المملكة، إذ قاد المؤسس ورجاله حملات التوحيد معتمدين بعد الله عليها في تنقلهم، وغذائهم بأكل لحومها ونقل الماء والعتاد والسلاح والمصابين، واعتمادهم عليها في توصيل البريد في بيئة صحراوية تمتد أطرافها على مساحة كبيرة من الرمال والظروف المناخية الصعبة.جاء ذلك ضمن الفعاليات التي تقدمها الخيمة الصحية بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المُقامة في مزاد تربة حائل للإبل، حيث تقدم الخيمة الخدمات الإسعافية والتوعوية يومياً لزوار المهرجان.