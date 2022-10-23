أقرت وزارة الصحة لائحة تنظيمية خاصة بالعاملين في مجال الأمن الصحي؛ رغبة منها في تأديتهم للأعمال المناطة بهم بالشكل المأمول، وأوضحت أن اللائحة جاءت بعد النتائج والتوصيات التي توصلت لها اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة المركزية لبرنامج الأمن الصحي، والتي قامت بعدد من الزيارات الميدانية الرقابية لرصد المخالفات والتجاوزات حيال تطبيق ضوابط وسياسات الأمن الصحي.وقسمت اللائحة (اطلعت «عكاظ» على نسخة منها) التجاوزات التي تقع في مجال الأمن الصحي إلى ثلاث درجات؛ أولاها تحتوي على مستويات ثلاثة، بينها تكليف موظف خارج مسار الأمن الصحي سواء بموافقته أو دون موافقته، وارتداء زي الأمن الصحي لغير الموظفين، إضافة إلى عدم الالتزام بهوية الوظيفة أو العبث بها وإحداث أي تنظيم على الوظيفة أو جزء منها دون الرجوع إلى البرنامج، أو عدم تعاون الجهات مع ممثل برنامج الأمن الصحي، أو تكليف الموظف خارج وصفه الوظيفي.وتراوحت الإجراءات التي نصت عليها اللائحة بين إحالة المعاملة أو الموظف أو المسؤول إلى الشؤون القانونية للتعامل مع أخذ إقرار خطي بالالتزام بما ورد من أنظمة و لوائح.أما المستوى الثاني من التجاوزات فقد جاء على مستويين؛ الأول: عدم تأمين بيئة عمل مناسبة لمزاولة المهنة، والثاني عدم الالتزام بتوفير دورات تدريبية للعاملين في المجال أو عدم الالتزام بالتدوير الوظيفي للمهام ومواقع العمل. وأشارت اللائحة إلى ضرورة ضبط الحالة بمحاضر رسمية مع أخذ الإقرار على المسؤول بضرورة الالتزام بذلك والعمل به. وجاء المستوى الثالث من التجاوزات على مستويين، إرسال طلبات شكاوى مضللة لقنوات التواصل الرسمية، أو الامتناع والتخاذل عن تأدية المهام المتعلقة بالوصف الوظيفي، ونصت إجراءات التعامل مع الحالتين على ضبطهما وإحالة المتسبب فيها إلى الشؤون القانونية لاتخاذ اللازم حياله.يشار إلى أن البرنامج الوطني للأمن الصحي يقوم على تأهيل العاملين فيه ليكونوا قادرين على آداء مهامهم، فيما يخدم سلامة المنشأة الصحية، وتوفير بيئة آمنة وسليمة من المخاطر وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتدريبهم على مهارات التواصل في المنشأة الصحية في الظروف المختلفة، ويكون مسؤول الأمن الصحي معنياً باتخاذ الإجراءات الاحترازية لتقليل المخاطر، وحماية الزوار والعاملين في المنشآت الصحية، للمساهمة في توفير بيئة آمنة، ورفع مستوى الرضى لديهم عن طريق إرشادهم وتوجيههم والرد على استفساراتهم.