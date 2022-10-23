وافق وزير المالية محمد الجدعان، على استحداث بند وفقرات جديدة من نموذج كراسة الشروط والمواصفات، ومن أبرزها وضع بند بالتزام المتعاقد بتدريب فريق عمل الجهة الحكومية ونقل المعرفة والخبرة، وكذلك الالتزام بقرارات التوطين.وتضمن القرار استحداث بند باسم (التدريب ونقل المعرفة) في القسم السابع (نطاق العمل المفصل) من نموذج كراسة الشروط والمواصفات (خدمات استشارية)، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار، كما استحدث فقرات جديدة في (أولاً: الشروط الخاصة بفريق العمل) من (فريق العمل) بالقسم الثامن (المواصفات)، من نموذج كراسة الشروط والمواصفات (خدمات استشارية)، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.وشدد القرار على ضرورة أن يبلّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ومن أبرز البنود المستحدثة، التزام المتعاقد بتدريب فريق عمل الجهة الحكومية ونقل المعرفة والخبرة لموظفيها بكافة الوسائل الممكنة، ومن ذلك (التدريب على رأس العمل، العمل جنباً إلى جنب معهم، ورش العمل التدريبية)، وذلك بما يكفل حصولهم على المعرفة والخبرة اللازمة لمخرجات المشروع.وشدد القرار أن تقوم الجهة الحكومية بحذف هذا البند في حال عدم وجود نقل للمعرفة والخبرة والتدريب، التزام المتعاقد بالامتثال لقرارات توطين العقود الاستشارية الصادرة بموجب الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء، والقرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.