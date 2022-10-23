أكدت وزارة التعليم تسليم الطالب الناجح في جميع المواد الدراسية، عند نهاية المرحلة الثانوية، سجلاً أكاديمياً معتمداً يشمل نتائجه في جميع المواد الدراسية في جميع الفصول الدراسية موثقاً فيها التقدير والمعدل النهائي للتخرج. وبينت أن كل طالب سيتسلم تقريراً إلكترونياً لكل فصل دراسي؛ يتضمن نتائج جميع المواد الدراسية في الفصل الدراسي، كما يتضمن سجلاً أكاديمياً مؤقتاً ابتداء من الفصل الدراسي الثالث؛ (يوضح فيه بأن الطالب أنهى الصف بنجاح، أما في حالة وجود مواد تعثر فيذكر في الوثيقة - السجل ما يفيد بذلك)، على أن يزود الطالب وولي أمره بتقرير نتائج أعمال السنة مرة واحدة في منتصف الفصل الدراسي وقبل نهاية العام الدراسي؛ على أن يكون تقريراً مفصلاً يوضح نتائج الطالب وإنجازاته في عمليات التعلم.من جانب آخر، شددت الوزارة على كافة المدارس بالمرحلة الثانوية على ضرورة البدء لتسليم كشف بيانات الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي ١٤٤٤هـ في نظام المقررات اعتباراً من اليوم (الأحد) لإدارة الاختبارات والقبول بإدارات التعليم بعد تدقيقها واعتمادها من قبل مديري المدارس، والذي سوف يستمر حتى يوم الـ23 من شهر ربيع الآخر القادم.