أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عبر حسابه في المنصة العالمية «تويتر»، فيديو إعلان موسم الرياض 2022، بمشاهد مميزة ومجموعة من المؤثرات البصرية والموسيقية، المؤداة من قِبل أشهر النجوم العالميين في مجالات الفن والرياضة، إذ ظهر فيه لاعب منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني الفائز بجائزة الكرة الذهبية مؤخرا اللاعب كريم بنزيما، إضافة إلى نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وظهر صلاح بفيديو إعلان الموسم حاملا «السفير»، الذي يرمز لأكبر سفير بالعالم في منطقة «بوليفارد وورلد»، إضافة إلى الفنان العالمي «دي جي خالد»، الذي ردد عبارته الشهيرة «They ain’t Believe in us»، وختم مشاركته بعبارة «!RIYADH DID».

وشارك بالفيديو من النجوم الغنائيين العرب الفنان ماجد المهندس، ونانسي عجرم، والفنانة نادين نجم، كما تضمن الفيديو تجول المشاركين في مناطق الموسم، والسير بين الدول التي يضم الموسم نماذج من ثقافاتها وأنماط العيش فيها.

ويتميز موسم الرياض 2022، باحتوائه على مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة في مجال الألعاب، والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى الحفلات والمسرحيات، وعدد من المعارض العالمية في شتى المجالات الترفيهية.