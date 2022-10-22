عقدَ وزير التجارة ووزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم (السبت)، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ12 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول، عدداً من الاجتماعات الثنائية مع كلٍّ من: الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسين إبراهيم طه، ومدير دائرة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية الدكتور فخر الدين آلتون، والمشرف العام على الإعلام الرسمي بدولة فلسطين أحمد عساف، ووزيرة الإعلام والإذاعة الباكستانية مريم أورانجزيب، ووزير دولة ليبيا للاتصال والشؤون السياسية وليد عامر اللافي، ووزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات بالعراق محمد الأسدي.

وجرت خلال اللقاءات مناقشة أوجه التعاون في مجال الإعلام، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وآليات تعزيز وتطوير العمل الإعلامي في دول منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق الأهداف المشتركة.