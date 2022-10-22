ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مواطناً لمخالفتهم نظام البيئة بدخول منطقة محمية دون تصريح والصيد في أماكن محظورة في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بحوزتهم بندقيتان هوائيتان، وبندقية رش من نوع (شوزن)، و(111) ذخيرة، و(32) شبك صيد، و(9) طيور مصيدة، و(5) أجهزة جذب طيور، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.



وأكد متحدث القوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد في أماكن محظورة غرامة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) والشباك والشباك الساقطة والمصائد والأشراك غرامة (100) ألف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام أجهزة جذب الطيور غرامة (50) ألف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.