أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، وذلك للفترة 1444/3/17 الموافق 2022/10/13 حتى 1444/3/23 الموافق 2022/10/19 عن ضبط 17,114 مخالفاً، منهم 9346 مخالفاً لنظام الإقامة، و4980 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2788 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 600 شخص، 28% منهم يمنيو الجنسية، و69% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 73 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 16 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحول من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 52,784 وافداً مخالفاً، منهم 48,788 رجلاً، و3996 امرأة، في حين تمت إحالة 42,602 مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2411 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9132 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.