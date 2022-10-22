تفاعلت وزارة العدل مع استفسار حول الخطوات المتبعة لرفع دعوى قضائية في بوابة «ناجز» للمطالبة المالية ضد شخص تسبب بحادث مروري ووقوع مسؤولية الخطأ بالكامل عليه وعدم امتلاكه وثيقة تأمين سارية.

وكشفت الوزارة أنه يمكن للمستفيد الدخول على الرابط http://najiz.sa، والتقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة، التصنيف الرئيسي «عامة»، والفرعي «مروري»، و من قائمة «نوع الدعوى» يتم اختيار «حق خاص ناشئ عن حادث مروري».

وأكدت أنه في حال هروب الشخص المتسبب بالحادث، فيمكن للمتضرر التقدم بالدعوى من خلال الرابط التالي: https://najiz.sa/applications/landing/service/1، واختيار التصنيف المناسب للدعوى من القائمة المنسدلة، بعد الإطلاع على شرح الخدمة الظاهر بالجانب الأيسر للشاشة.