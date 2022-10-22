انطلقت، أمس (الجمعة)، فعاليات موسم الرياض 2022، بشعار «فوق الخيال»، وجاء الافتتاح الذي أقيم في «رياض فايبز» من خلال كلمة موجزة ألقاها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، قال فيها: «أتقدم بخالص الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو سيدي ولي العهد عرّاب الرؤية وقائدنا الملهم، على ما يحظى به قطاع الترفيه بشكل عام وموسم الرياض بشكل خاص من اهتمام وتخطيط ودعم، وفي النهاية أعلن افتتاح موسم الرياض في نسخته الثالثة «فوق الخيال» أهلاً وسهلاً بكم في موسم الرياض».

وتضمن الافتتاح حفلاً دولياً، وعرضاً لسيرك دو سوليه، إضافة إلى عروض متنوعة من الألعاب النارية والألعاب البهلوانية، وحفلة غنائية للفنانة العالمية ANNE-MARIE، وعرضاً فنياً لجميع مناطق الموسم، إضافة إلى الاستمتاع بأنغام موسيقى الأوركسترا التي يعيش من خلالها الزوار أولى الفعاليات الترفيهية لموسم هذا العام.

ومن المقرر أن يبدأ، غداً (السبت)، افتتاح مناطق الموسم تباعاً، إذ تفتح منطقة «بوليفارد رياض سيتي» أبوابها بخياراتها الترفيهية المتنوعة، و«ونتر وندرلاند» بألعابها وساحتها التزلجية الأكبر على مستوى المنطقة، إضافة إلى «حديقة السويدي» المتميزة بعروض ومهرجانات تتبع لثقافات وأنماط عيش متعددة من أنحاء العالم.

ويتميز موسم الرياض 2022 بمناطقه ذات المعايير العالمية في خدماتها اللوجستية والترفيهية، إذ يحتوي مناطق مستدامة لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض بشكل دائم، وأخرى مجانية لجميع الزوار من مختلف الأعمار.

ويضم الموسم عدداً من المطاعم والمقاهي الفاخرة، والمتاجر العالمية، والألعاب الإلكترونية، وأدوات الاستجمام والاسترخاء، فضلاً عن خيارات السينما، والإطلالة على الرياض من التلفريك، وركوب الغواصات، وعدد من الخيارات الترفيهية التي تطرح لأول مرة أمام الزوار.

وصاحبت انطلاق فعاليات الموسم مجموعة من الألعاب النارية التي أضاءت أنحاء العاصمة إضافة إلى موقع الحفل في أول انطلاقة لأكثر من 8500 يوم فعالية بالموسم.

ويضم حفل افتتاح موسم الرياض 2022 عرضاً فنياً لجميع مناطقه الخمس عشرة إضافة إلى عدد من الألعاب البهلوانية وسباق الدراجات النارية وعروض ألعاب الجمباز ونفث النار والقفز من خلال الحلقات إضافة إلى الرقص على أنغام الموسيقى وأغاني الأوركسترا.

وتتقاسم 15 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية في الخدمات اللوجستية وأدوات الرفاهية فعاليات موسم الرياض 2022 منها مناطق مستدامة لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض بشكل دائم وأخرى مجانية لجميع الزوار من مختلف الأعمار.

وتتميز مناطق الموسم هذا العام بفعالياتها المتنوعة، إضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي الفاخرة والمتاجر العالمية والألعاب الإلكترونية وأدوات الاستجمام والاسترخاء، فضلًا عن خيارات السينما والإطلالة على الرياض من التلفريك وركوب الغواصات وعدد من الخيارات الترفيهية التي تطرح لأول مرة.

واحتلت الألعاب النارية موقعاً قوياً ضمن الفعاليات التي ينتظرها زوار الموسم بشغف هذا العام، بدايةً من حفل الافتتاح، الذي شهد لوحات فنية رائعة في سماء الرياض باستخدام الألعاب النارية التي استطاعت أن تعكس صورة للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد وشعار موسم الرياض في نسخته الثالثة في جو يسوده الفرح والاحتفال.

من جهة أخرى، أعلن الحساب الرسمي لفعاليات موسم الرياض عبر «تويتر»، مسارات الحركة المرورية الخاصة بافتتاح الموسم.

وفي مقطع فيديو، أوضح موسم الرياض أن مسار كبار الشخصيات (الأول) يتضمن طريق الإمام سعود بن فيصل، أما بشأن مسار كبار الشخصيات (الثاني)، فاشتمل على طريق الأمير محمد بن سلمان متجهاً إلى طريق الأمير تركي الأول ثم طريق الإمام سعود بن فيصل، كما كُشفت في الفيديو مسارات الحركة المرورية الخاصة بالزوار (1،2،3) بالتفصيل.