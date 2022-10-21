ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيماً من الجنسية الباكستانية، ومخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لقطعهما الأشجار وتحويلها إلى فحم في محافظة جدة، وكان بحوزتهما أكثر من 200 متر مكعب من الحطب المحلي، وأكثر من 700 متر مكعب من الفحم المحلي.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم المخالفَين والكميات المضبوطة للجهات المختصة، مؤكداً أن غرامة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي تصل إلى 20 ألف ريال، وغرامة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.