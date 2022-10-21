جدة: القبض على 4 جناة تورطوا بالانتحال والسلب.. وإحالتهم لـ«النيابة» أخبار الجمعة 21 أكتوبر 2022 18:01 «عكاظ» (جدة) 465 مشاهدة شرطة منطقة مكة المكرمة -A +A «عكاظ» (جدة) قبضت شرطة محافظة جدة على مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية الإريترية ومواطن، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة والسلب، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.< Previous PageNext Page > شرطة محافظة جدة القبض على 4 أشخاص ارتكبوا حوادث جنائية جرائم الانتحال جرائم السلب النيابة العامة