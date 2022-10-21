قبضت شرطة محافظة جدة على مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية الإريترية ومواطن، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة والسلب، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.