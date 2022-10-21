كشف لـ«عكاظ» مدير مرور منطقة عسير العميد يحيى الشهراني، توحيد اتّجاه حركة السير طلوعاً إلى أبها، وذلك من مركز الضبط الأمني بقرضة في عقبة ضلع التي تربط منطقتي عسير وجازان، ابتداءً من اليوم (الجمعة) وجميع أيام الجمع القادمة خلال موسم الشتاء، بدءاً من الساعة 11:30 مساء وحتى 1:30 صباحاً، تسهيلاً لحركة المرور، وتجنباً لتكدس المركبات.

ويشهد طريق عقبة ضلع في كل عام خلال مواسم الشتاء تحديداً، ازدحاما مروريا شديدا، نتيجة توجه آلاف الأُسر والشباب إلى مشاتي عسير ومنطقة جازان؛ للاستمتاع بالأجواء الدافئة، وهروباً من الأجواء الباردة في أبها ومحافظات سراة عسير.