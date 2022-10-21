منحت وزارة التعليم الضوء الأخضر للمنسقين الإعلاميين في المدارس من أجل تصوير فعاليات وأنشطة ومسابقات ومنجزات المدرسة، وذلك بموجب خطاب تكليف رسمي من قبل مدير المدرسة يسند هذه المهمة للمنسق الإعلامي حصراً.

جاء ذلك في وقت منعت فيه الوزارة تصوير الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس إلا بموجب إذن خطي من قبل مدير المدرسة، ووفق نموذج معد لذلك، وبعد إشعار المنسق الإعلامي للمدرسة والتنسيق معه.

وبحسب دليل ضوابط التصوير داخل المدارس الذي أصدرته وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال، فقد أكدت الوزارة ضرورة أخذ موافقة خطية من قبل أولياء الأمور على تصوير أبنائهم في جميع المراحل الدراسية وبناتهم في المرحلة الابتدائية داخل المدرسة خلال الفعاليات والمناسبات والنشاطات الصفية وذلك بداية كل عام دراسي، مع السماح كذلك بتصوير منتجات وأعمال الطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

كما أكدت الوزارة منع تصوير الطلاب والطالبات ونشر صورهم في الحسابات الشخصية بشبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى ضرورة وضع لوحة بارزة على مدخل كل مدرسة تشير إلى منع التصوير إلا بعد الحصول على إذن رسمي بموجب الصيغة المرفقة في الدليل.

وشددت الوزارة أيضًا على منع التصوير داخل المدارس من قبل جهات خارجية إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من إدارة الإعلام التربوي في إدارة التعليم مع التأكيد على أن تكون هذه الجهة حاصلة على ترخيص إعلامي رسمي من قبل وزارة الإعلام أو ترخيص ممارسة مهنة لأغراض تربوية أو تعليمية.