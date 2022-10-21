أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يمكن إصدار «بدل فاقد» لبطاقة الهوية الوطنية عن طريق منصة «أبشر»، داعية إلى الإبلاغ عن فقدانها عبر «أبشر» وحجز موعد «بدل فاقد» ومراجعة مكتب الأحوال المدنية، دون وجود متطلبات أخرى.

وأكدت «الأحوال المدنية» أنه لا يمكن تعديل أو إلغاء موعد «بدل فاقد»، وبمجرد الإبلاغ يتم إلغاء البطاقة، ولا يتم التعامل بها، ويجب الإسراع بطلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية، مشيرة إلى أنه يتم تغيير صورة المستفيد عند إصدار «بدل فاقد».

وكشفت أن الخدمات الإلكترونية لوثائق الأحوال المدنية المقدمة عبر منصة «أبشر» هي: خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية، خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، خدمة تسجيل المواليد وإصدار وإيصال شهادة الميلاد وسجل الأسرة، خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات، ويمكن للمستفيدين طلب أي من الخدمات عبر «أبشر» وإيصال الوثيقة إلى العنوان الوطني دون الحاجة إلى زيارة مكاتبها وفروعها.

وكشفت أنه لا يتم احتساب غرامة عند فقدان البطاقة لأول مرة، وعند فقدانها للمرة الثانية يتم احتساب غرامة مقدارها 100 ريال، وللمرة الرابعة فأكثر يتم احتساب غرامة مقدارها 1000 ريال.​