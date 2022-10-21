نجح فريق طبي في مدينة الملك فهد الطبية (أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني) في إعادة ترميم وإصلاح الصمام الأورطي بالأنسجة الطبيعية دون الحاجة إلى استخدام صمام صناعي لمريضين في العقد الخامس والسادس من عمرهما.

وأوضح استشاري جراحة القلب ومدير مركز الملك سلمان لطب وجراحة القلب في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور محمد الرشيدان أن المريضين كانا يعانيان من تضيق شديد وارتجاع في الصمام الأورطي.

مضيفاً أن التقنية الجديدة تُمكن من استخدام جسم الإنسان، إذ يتم أخذ غشاء القلب وعمل ترميم للصمام الأورطي دون الحاجة إلى استخدام الصمام الصناعي.

وأبان أن هذه التقنية تعطي المريض الأفضلية باستخدام أنسجته الطبيعية ولا يحتاج إلى أخذ مسيلات للدم بعد العملية.

وأشار إلى أنها تعتبر من العمليات المعقدة التي تحتاج إلى إجراء قياسات دقيقة أثناء إصلاح الصمام.

لافتاً إلى أن هذه العملية يمكن عملها لجميع أنواع الصمامات الأورطية بما في ذلك الصمام الثلاثي والثنائي أو أحادي الشفرات.

يذكر أن الفريق الطبي ضم الدكتور محمد الرشيدان، والدكتور شبير حسين، والدكتور فهد الخضيري، والدكتور محمود عكاشة، والدكتور خليفة العنزي، والدكتور فيصل الشميدان، ومن التخدير حصة العتوي، وحسن شحاته.