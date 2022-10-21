سيتسنى للاعبي الجولف الهواة في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في السباق العالمي النهائي من «سباق إلى جورجيا» في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمكنهم زيارة مدينة أوغستا في ولاية جورجيا كرعاة لأولى مراحل مسابقة الجولف«الماسترز» لعام ٢٠٢٣، حيث يعود الفضل إلى شركة رضا للنظافة REZA) (Hygiene.

تم إطلاق مبادرة جولف جديدة في دول المجلس التعاون الخليجي «سباق إلى جورجيا»، بدعم من شركة رضا للنظافة، حيث ستتألف البطولة التي ستستمر طوال الموسم، والتى تضم أندية جولف ولاعبي جولف متنوعين من دول مجلس التعاون الخليجي، من سلسلة فريدة ومثيرة من الجولات التأهيلية لهواة الجولف، وستقام في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ومن ضمن هذه الدول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وستتوج نهاية هذه الجولات بلعب الفائزين في كل فئة في المباراة النهائية الإقليمية، والتي ستقام يوم السبت في 25 فبراير من عام 2023 في نادي مونتجمري للجولف في دبي، وسيحصل الفائزان في النهائي الإقليمي على رحلة شاملة التكاليف لمدة أسبوع إلى ولاية جورجيا في الولايات المتحدة، للمشاركة في السباق النهائي من «سباق إلى جورجيا» والذي سيقام في ملعب جورجيا المحلي، حيث سيتنافسون ضد لاعبي الغولف من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، إضافة إلى فرصة حضور أولى مراحل مسابقة الجولف «بطولة الماسترز» لعام 2023 كرعاة.

وتعد بطولة «الماسترز» أحد أكثر البطولات إثارة في عالم الجولف، والتي تقام في نادي اوغوستا الوطني للجولف في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيشاهد الرعاة أفضل لاعبي الجولف حول العالم وهم يتنافسون للفوز بالسترة الخضراء، تعد فرصة حضورة بطولة «الماسترز» ورؤية جمال نادي أوغوستا الوطني للجولف الأخّاذ حلم كل لاعب جولف.

ستتكون كل جولة تأهيلية من ١٨ حفرة فردية في نظام ستابلفورد، وشروط البطولة هي:

حد الهانديكاب للاعبين الرجال - 24

حد الهانديكاب للاعبات / سيدات – 36

%75 من الهانديكاب SGF/ WHS

وسيتأهل أفضل اللاعبين في جولات النادي المؤهل إلى النهائي الإقليمي في نادي مونتجومري للجولف قي 25 فبراير من 2023، حيث سيقام حدث فريد يتضمن جائزة عشاء وبطاقة يانصيب والمزيد من الجوائز والتذكارات المثيرة.

ويقول منظم البطولة مدير القسم في شركة رضا للنظافة كيث واتسون: «نحن متحمسون للإعلان عن» السباق إلى جورجيا، والذي سيتوج بنهائي عالمي خلال أسبوع «ذا ماسترز»، لقد بدأنا هذه المبادرة في البحرين في عام 2019، واستطعنا في مارس من هذا العام عقد حدث ناجح للغاية في دبي، يبدو أن الخطوة البديهية التالية هي توسيع نطاق البطولة لتشمل أندية في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين. نحن نشجع جميع نوادي الجولف ولاعبي الجولف على دعم أحداث كهذه، ونأمل أن تستمر هذه الأحداث في تحقيق نجاحات كبيرة، حيث ستكون هناك جائزة مميزة وتجربة للفائزين الاثنين، تُعد هذه فرصة مثالية لشركة رضا للنظافة لنشر علامتها التجارية ومنتجاتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، نتطلع إلى إضافات جديدة إلى عالم الجولف من دول مجلس التعاون الخليجي».

ويضيف المدير العام لمجموعة رضا حيدر علي رضا: «لقد أطلقنا هذه السلسلة لحبنا للعبة الجولف، ولكن الأهم من ذلك هو أننا نؤمن حقًا بالإمكانيات الهائلة التي يمكن للبطولات الرياضية للهواة أن توفرها، نحن في شركة رضا للنظافة نؤمن بالحياة الصحية النشيطة ويعد (السباق إلى جورجيا) طريقتنا للترويج لهذا الاعتقاد، من خلال السماح للاعبي الجولف الهواة بإظهار مواهبهم بطريقة ممتعة وجذّابة، نأمل أن نشجع الآخرين على الانخراط في أسلوب حياة صحي ونشط كذلك».

وهذه الشركة مقرها المملكة العربية السعودية وتخدم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي أكبر مزود لحلول التنظيف ومنتجات النظافة والخدمات ذات الصلة في المنطقة، وتخدم سلسلة إنتاج الأغذية والضيافة والرعاية الصحية والصناعات العامة للعناية بالمنشآت.

وعلّق نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للجولف السعودي والاتحاد السعودي للجولف ماجد السرور: «يسرّنا أن تشارك المملكة العربية السعودية في هذه المبادرة الرائعة، وأن المشاركة في هذا الحدث لا تقتصر على أعضاء أنديتنا، بل سيتسنى لأعضاء آخرين من أندية سعودية المشاركة أيضًا، ومع وجود الحافز الإضافي للمشاركة وإمكانية الوصول لمراحل متقدمة من المسابقة وحضور الماسترز في ولاية جورجيا سيكون حافزًا قويًا للاعبي الجولف السعوديين للمشاركة في مسابقة هذا العام، أنا متأكد أن لاعبي الجولف السعوديين سيسجلون بأعداد كبيرة ولربما يستطيعون الفوز في هذه المسابقة».

معلومات عن شركة رضا للنظافة

هي مزود شامل لجميع حلول التنظيف في جميع المجالات، وخاصة السلسلة الغذائية «استراتيجية من المزرعة إلى المائدة» والرعاية الصحية والضيافة، حلولنا واسعة النطاق ومبتكرة ومستدامة، حيث تتبع الشركة نهجًا عالي المسؤولية فيما يخص المواد الكيميائية. شركتنا مدعومة من قبل شركاء ورعاة مختلفين ومنهم: EMAAR Hospitality, SARA Group, Rezaroma, Papa Johns Pizza, Delta Fitness, Hako Floorcare Machinery, Rubbermaid Commercial Products, Dyson, STAKE, Arabian Chemical Terminals, FINASI, Dyson, TXGB, TXKSA, and Asia Waterjet Equipment. Asia Waterjet Equipment. شركتنا هذه قسم من شركة رضا للاستثمار المحدودة، وهي جزء من مجموعة شركات علي رضا، تم إنشاء هذا القسم في عام 1998، حيث تم التركيز على منتجات وخدمات التنظيف والتطهير في مجالات الرعاية الصحية والمؤسسات ومجالات تصنيع الأغذية.

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