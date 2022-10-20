أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ممثلة في أكاديمية كاوست عن فتح باب التسجيل في برنامج إثراء المواهب في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع سدايا ورجل الأعمال محمد العقيل.

ويتضمن هذا البرنامج عدة دورات تدريبية، تأتي الدورة الأولى منه بعنوان: (مقدمة في الذكاء الاصطناعي)، وتقام في كل من مدينتي الرياض وجدة، اعتبارًا من 27 نوفمبر حتى 1 ديسمبر من العام الحالي.

وستوفر الدورة مسارات شاملة لطلبة الجامعات الموهوبين لتمكينهم من تحسين مهاراتهم وصقلها في مجال الذكاء الاصطناعي والرياضيات المتقدمة، وسينتقل الطلبة المتميزون في الدورة الأولى إلى سلسلة أخرى من الدورات التي تؤهلهم إلى برامج صيفية مجانية في كاوست وسدايا إضافة إلى جامعة أكسفورد.

يشار إلى أن التقديم مستمر إلى 15 نوفمبر من العام الحالي، ويمكن للراغبين في التسجيل الدخول على الرابط: https://kaustforms.formstack.com/forms/kaust_academy_intro2ai

من جهته، قال الراعي الرسمي للبرنامج المهندس محمد عبدالرحمن العقيل: «أكرمني الله عز وجل بدعم سخي من حكومة المملكة، وأنا اليوم أحاول المساهمة في رد الجميل لبلدي وشبابها الذين يتوقون للتعرف على تقنيات المستقبل. وهو ما يمكن تحقيقه من خلال أكاديمية كاوست التي تقوم بعمل ممتاز في توفير تدريب وتعليم نوعي على أيدي نخبة من أفضل خبراء العالم. أنا فخور بأن أكون جزءًا من هذا العمل الذي سيسهم في تطوير قوة عاملة وطنية عالية الجودة تضعها من بين أفضل اقتصادات المستقبل».

من جانبه، قال وكيل جامعة كاوست لاري كارين: «نحن في كاوست سعداء بالدخول في شراكة مع المهندس محمد العقيل، أحد الشخصيات الرفيعة في مجتمع الأعمال في المملكة، لتوفير تدريب عالي الجودة في مجال الذكاء الاصطناعي. إن أكاديمية كاوست تثمن مثل هذه الشراكات مع المؤسسات والأفراد الذين يشاطرونا الرؤى في تزويد الجيل المقبل بمهارات المستقبل من خلال التعليم المتطور وتنمية المواهب. وبهذه الشراكة ينضم العقيل إلى مجتمع قوي وسريع النمو يضم نخبة بارزة من شركاء أكاديمية كاوست، بما في ذلك هيئة تقويم التعليم والتدريب، وموهبة، وأرامكو السعودية».