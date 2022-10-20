أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، طرح 18 وظيفة أكاديمية بدرجة أستاذ مساعد ومحاضر في الكلية التطبيقية بالدمام والقطيف.

وأوضح المتحدث باسم الجامعة الدكتور طفيل بن يوسف اليوسف أن التقديم على هذه الوظائف سيستمر لـ 10 أيام، حيث سيبدأ يوم الأحد 27/03/1444هـ، الموافق 23/10/2022 من الساعة الثامنة صباحاً، حتى نهاية دوام الثلاثاء 07/04/1444هـ، الموافق 01/11/2022 الساعة الثانية والنصف مساءً، من خلال الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني: www.iau.edu.sa.

وأشار د. اليوسف إلى أن شروط التقديم التي أعلنتها الجامعة هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، وضرورة تسليم إثبات المعادلة من وزارة التعليم وإرفاقها في نظام التوظيف، وأن يكون امتداد التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في ذات التخصص المراد التقديم عليه وإرفاقها في نظام التوظيف أيضاً.

وأضاف أن من ضمن الشروط أيضاً، أن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير جيد جداً فما فوق في درجة البكالوريوس وإرفاقها في نظام التوظيف، وأن تكون جميع مؤهلات المتقدم (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) بنظام الانتظام، وإرفاقها في نظام التوظيف، وأن يجيد اللغة الإنجليزية ويشترط تقديم ما يثبت في مستوى اللغة الإنجليزية بحيث لا يقل عن 6 في اختبارIELTS أو ما يعادلها، وأن ينطبق على المتقدم شروط لائحة تعيين السعوديين في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، ونظام المجلس العلمي بالجامعة على وظائف (أستاذ مساعد)، ولائحة لجنة المحاضرين والمعيدين لوظائف (محاضر)، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية المختصة، حيث إن الأفضلية في التوظيف لمن يحمل شهادة احترافية في مجال التخصص المطلوب.

ولفت د. اليوسف إلى أن التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحاً نهائياً، مشيراً إلى أنه على المتقدم الاطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوفرة، وتحديد القسم والتخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها، وبعد تحديد الوظيفة المناسبة يتم التقديم على الوظيفة بتعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة الإلكتروني، وبعد استكمال تقديم الطلب يجب على المتقدم الدخول على صفحته الشخصية لرفع جميع المستندات المطلوبة، وعليه متابعة طلبه من خلال موقع الجامعة الذي سيتم إرساله عبر رسائل نصية SMS إلى رقم جوال مقدم الطلب، على أن يتم إبلاغ المتقدمين بنتيجة حالة الطلب وموعد المقابلات الشخصية للمرشحين من خلال الكلية المختصة.

وشدد د. اليوسف على أن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سيؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائياً، داعياً المتقدمين إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني: CCD.DEAN@IAU.EDU.SA في حال كان لديهم أي استفسارات، متمنياً التوفيق للجميع.