دشن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، بحضور وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أمس (الأربعاء)، 21 مشروعاً من مشاريع الخدمات الطبية والرعاية الصحية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير مستقبل صحي أفضل بتكلفة إجمالية تبلغ 407.898.045 ريالا.

ونوه أمير القصيم باستكمال هذه المشاريع وأولها البرج الشمالي والوحدات والأقسام التي تبرع بها رجال الأعمال بالمنطقة، معبراً عن فخره بكل ما يقدم لهذه المنطقة من مشاريع بلغت نحو نصف مليار ريال بدعم سخي من القيادة الحكيمة، مستذكراً ما قدمته الدولة وماذا قال خادم الحرمين الشريفين بتأمين الغذاء والدواء ودعم القطاع الصحي، مسجلاً كلمات الشكر والتقدير لأبطال الصحة وعلى رأسهم وزير الصحة فيما يبذلون وما يبذل حالياً، مؤكداً أننا نعيش مرحلة ذهبية لاستكمال جميع المشاريع وتبويبها بالشكل المناسب لخدمة المرضى، مشيراً إلى أن منطقة القصيم لا تخدم المنطقة لوحدها وإنما تخدم جميع المناطق المجاورة عبر خدمات إقليمية تقدم لجميع المرضى.

وقد استهل أمير القصيم جولته للمشاريع الصحية المدشنة، مشروع البرج الطبي الشمالي -المرحلة الأولى- ويتضمن خدمتين جديدتين بالمنطقة (قسم العلاج الإشعاعي، قسم الطب التلطيفي) في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، وتوسعة الخدمات التخصصية لعيادات مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام، وجناح إعطاء الكيماوي بأكثر من 50% طاقة استيعابية لخفض معدل الإحالة إلى خارج المنطقة خصوصا ما يتعلق بالعلاج الإشعاعي سعيًا لتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بجميع مستوياتها.

وافتتح عيادات مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، ومركز محمد الفوزان للغسيل الكلوي بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ومركز موسى العليان للغسيل الكلوي في مستشفى بريدة المركزي، وكذلك فلل أوقاف الشيخ سليمان الراجحي بمستشفى الصحة النفسية بالقصيم، ودشن مبادرة (ارتاح) لنقل المستفيدين من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة داخل حرم مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة بالتعاون مع جمعية حركيون، وقدّم الهدايا لـ 45 طفلاً متعافياً من مرضى السرطان.

كما وضع حجر الأساس لمشروع البرج الطبي الغربي، الذي يضم مركز عبدالله العثيم للكبد وزراعة الأعضاء، بالإضافة إلى مشروع توسعة الأقسام الداخلية لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ودشن إلكترونياً 15 مشروعاً صحياً خلال الحفل الذي أعده تجمع القصيم الصحي في قاعة التأسيس بالإمارة، إذ تبلغ تكلفة جميع المشاريع 407.548.045 ريال.

واطلع على مساهمات المسؤولية المجتمعية، وتشمل مركز لولوه الزامل لطب وجراحة العيون في مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة، ومختبر مستشفى الشفاء بالمحافظة بتبرع من الفريق أول ركن متقاعد حمد بن محمد العوهلي، كما اطلع على مبادرة الجلطة القلبية الحادة «قبس» إحدى مبادرات تجمع القصيم الصحي لتقليص فترة انتظار قبول طلب وإجراءات النقل بعد تشخيص حالات مرضى الجلطات القلبية الحادة في طوارئ المستشفيات الطرفية من 4 ساعات إلى فترة تراوح ما بين 10- 25 دقيقة وتعمل على مدار24 ساعة طوال أيام الأسبوع، التي تمكنت من نقل 838 مريضاً منذ فترة إطلاقها.

كما شهد حفل تخرج أطباء برنامج الزمالة السعودية البالغ عددهم 114 خريجاً وخريجة في مختلف التخصصات الصحية خلال عام 2022، وشهد توقيع اتفاقيات لتجمع القصيم الصحي لتنفيذ مشاريع صحية بتكلفة تصل إلى 40 مليون ريال، تتمثل بعقد شراكة بين تجمع القصيم الصحي ومؤسسة عبدالله صالح العثيم لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية بمبلغ 18.000.000 ريال، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية أخرى مع المؤسسة لإنشاء مبنى للعيادات الخارجية في مستشفى المذنب بمبلغ 8.000.000 ريال، وكذلك توقيع اتفاقية بين التجمع الصحي ورجل الأعمال عثمان الخويطر لإنشاء مبنى للغسيل الكلوي بمبلغ 7.000.000 ريال في مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة، وتوقيع اتفاقية مع أسرة القاضي لتوفير جهاز الجلطات الدماغية وتجهيز الوحدة في المستشفى بمبلغ 5.065.000 ريال.

إثر ذلك كرم أمير القصيم الروّاد والمتقاعدين ورجال الأعمال والداعمين لمشاريع تجمع القصيم الصحي، والجهات الحكومية الداعمة نظير جهودهم وتعاونهم في العديد من الجوانب.