أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، تسجيل 241 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 191 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 819811 حالة، من بينها 4184 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 55 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 806237 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9390 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.