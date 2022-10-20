آثر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان استخدام عبارة «التوطين» عوضاً عن مصطلح «المحتوى المحلي»، في خضم حديثه في جلسة حوارية اليوم، عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في الرياض.

ووصف الأمير عبدالعزيز عبارة «المحتوى المحلي» بأنها «كلمة حق يراد بها باطل»، قائلاً «المحتوى المحلي يقل عن موضوع التوطين بنسبة 15%»، مضيفاً «التوطين يعني أن تغوص في أصناف المواد الداخلة في التصنيع، أما المحتوى المحلي فتخرج بمعادلة (فورمولا) أشبه بالتجميع التايواني قطعة من هنا ومن هناك».

وضرب الوزير مثالاً بصناعة السيارات في الستينات، وكونها كانت عملية تجميع أكثر من صناعة حقيقية.

وأشار إلى أن المحتوى المحلي «يدخلك في عملية إشباع حالة من الزهو الزائف». وشدد على أن مفهوم التوطين الحقيقي هو الدخول في تفاصيل صناعة المحتوى.