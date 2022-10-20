افتتح رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، مهرجان المأكولات «بكل فخر جنوب أفريقي» في لولو هايبر ماركت الروابي بجدة.وحضر الافتتاح الكبير إلى جانب رئيس جنوب أفريقيا الوفد المرافق له؛ المكون من وزير التجارة والصناعة والمنافسة ابراهيم باتل، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون ناليدي بندور، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والتطوير الريفي ثوكو ديديزا، وزير الدفاع والمحاربين العسكريين القدامى ثاندي موديس، ورجال الأعمال الجنوب أفريقيين.وحضر الافتتاح وزير السياحة في المملكة العربية السعودية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.وكان في استقبال الرئيس سيريل والوفد المرافق له، السيد شهيم محمد، المدير التنفيذي لأسواق لولو السعودية للأسواق الكبرى.وتعتبر زيارة رئيس جنوب أفريقيا وافتتاحه لمهرجان «بكل فخر جنوب أفريقي» في لولو هايبر ماركت الروابي بجدة، تقديراً للدور الكبير الذي تقوم به مجموعة لولو كأحد عمالقة البيع بالتجزئة في الترويج لمنتجات جنوب أفريقيا على مستوى العالم وتعزيز العلاقات التجارية بين جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية.وألقى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، كلمة في الافتتاح أشاد فيها بمجموعة لولو لدورها الرائد في رعاية العلاقات التجارية والودية الهادفة مع جنوب أفريقيا. ورحب باقتراح المديرالإقليمي لمجموعة لولو لإنشاء مركز لوجستي في بلاده، مشيراً إلى أن حكومة جنوب أفريقيا ستعمل مع لولو لجعل هذا واقعاً بحلول عام 2024.وقد لاقت كلماته عن صداقته الحميمية مع المملكة العربية السعودية ترحيباً من وزير السياحة السعودي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.ومن جانبه، عبر السيد شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى، عن سروره بزيارة رئيس جنوب افريقيا وقال: «تتميز أرفف لولو العالمية بوجود نطاق واسع من المنتجات الجنوب أفريقية ذات الجودة العالية». وأضاف: «إن المنتجات الجنوب أفريقية في مهرجان لولو هايبرماركت هي رمز لعلاقاتنا المتزايدة مع أفريقيا، حيث كانت مجموعة لولو تستكشف إمكانيات سلسلة التوريد وخيارات الأعمال الزراعية.»ويستمر مهرجان «بكل فخر جنوب أفريقي» حتى 22 أكتوبر 2022. ويعرض مجموعة من الأطعمة الشهية والصحية على الرفوف من جنوب أفريقيا كالفواكه والخضروات والتوابل الغريبة المصنوعة من الفلفل الجنوب أفريقي والعصائر والفواكه المعلبة عالية الجودة. كما تعرض أفضل العلامات التجارية في جنوب إفريقيا مثل ناندو، ويستفاليا، وحليب اللوز بلو دايموند، وشاي رويبوس، وعصائر ديولاندز، وكيب هيرب آند سبايس وغيرها. ويتوفر أيضًا أكثر من 215 نوعًا من منتجات المواد الغذائية و40 نوعًا من الفواكه والخضروات من جنوب أفريقيا، بما في ذلك التفاح والحمضيات والتوت والفواكه ذات النواة والخضروات الصغيرة وغيرها، وسيستمتع زوار لولو بهذه المنتجات بعروض ترويجية خاصة.