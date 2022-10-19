عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اليوم (الأربعاء) «ملتقى ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة» الذي أقيم بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بحضور ما يقارب 80 مستفيداً من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً.

ويهدف الملتقى إلى تعريف الحضور من ذوي الإعاقة بالمبادرات التي تقدمها لهم الوزارة ومنها الحصول على منحة دعم المشاريع الفردية لتمكينهم ودعمهم اقتصادياً من خلال امتلاك مشاريع خاصة ذات مردود جيد يساعدهم على الاستقلال المادي والحياة الكريمة، كما احتوى الملتقى على أركان تعريفية بالخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة في وحدات الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للذكور والإناث ومركز التأهيل المهني للذكور والإناث والجهات الأخرى المشاركة للاستفادة من هذه الخدمات.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي أن الملتقى يهدف إلى تسهيل إجراءات التواصل مع مستفيدي الوزارة من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم ومنها تأهيلهم وتحويلهم إلى أشخاص منتجين ومبدعين، وفقاً لما نصت عليه رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق التميز في جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.