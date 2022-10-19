انتقلت إلى رحمة الله تعالى، الشريفة عفاف بنت محمد هاشم آل غالب، أرملة الشريف فؤاد بن زين العابدين آل غالب (رحمهما الله)، وشقيقة الشريف سعد الدين محمد هاشم، والشريفة ثريا، والشريفة زهراء محمد هاشم، ووالدة الشريف طراد، والشريفة سهى، والشريفة نها، والشريفة نهاد آل غالب.

وسيصلى عليها فجر غد (الخميس) في المسجد الحرام، وسيوارى جثمانها الثرى في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

ويتقبل العزاء للرجال بمسجد السيدة عائشة قربان بحي الزهراء. وللنساء في منزل الشريف فؤاد بن زين العابدين آل غالب (رحمه الله) الكائن بحي الزهراء، شارع علي الطنطاوي في جدة.