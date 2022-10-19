منحت جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة، الدكتوراه في التقنية الحيوية للمرحوم عبدالله بن جابر الذويبي الثبيتي، المبتعث من كلية الطب جامعة الباحة ، الذي توفي في رجب من العام الماضي، بعد أن احتفل مع عدد من زملائه بنجاح أحدهم، ليصعد إلى غرفته ويُفاجأ الجميع بوفاته.



ومنحت الجامعة الدكتوراه للمبتعث الذويبي، وكان عنوان الرسالة «الدور المحتمل للفيزيولوجيا المرضية الهضمية وجرثومة المعدة في التليف الرئوي مجهول السبب»، إذ كان ينتظر تحديد موعد مناقشة رسالته - يرحمه الله - قبل وفاته.



كما تعتزم الجامعة تخصيص جائزة سنوية لأفضل طالب في الكلية باسم الفقيد الذويبي، نظير تميزه خلال دراسته في الجامعة، والجهود التي بذلها، والمشاركات المختلفة في الجامعة والنادي الطلابي في مدينة نيوكاسل.



وثمن المبتعثون في الجامعة من زملاء الفقيد، اللفتة الرائعة من الجامعة، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



وأشار عدد من زملاء الفقيد إلى تمتعه بالروح الجميلة، وتسلحه بالجد والاجتهاد، والتعاون مع زملائه في الكلية والنادي الطلابي، وكان من المتطوعين والمتعاونين، ويستعد للتخرج كونه في السنة الأخيرة من الابتعاث.