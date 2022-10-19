ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (81) مخالفاً لنظام البيئة، (3) مواطنين، و(74) مقيماً من الجنسية البنغلادشية، و(4) مقيمين من الجنسية اليمنية، لتخزينهم أكثر من (165) متراً مكعباً من الفحم المحلي في منطقة الرياض.

وأوضح متحدث القوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدّاً أن عقوبة تخزين الفحم المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.