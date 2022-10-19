كثفت أمانة محافظة جدة جهودها القائمة في تعزيز أنسنة المدن المتضمنة تنفيذ 5 مشاريع بقيمة إجمالية تصل نحو 288 مليوناً و273 ألف ريال، وذلك ضمن المبادرات التطورية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة والتي تعد أحد مستهدفات رؤية 2030.وأوضح المتحدث باسم الأمانة محمد بن عبيد البقمي أن مشاريع الأنسنة الجاري تنفذها في أنحاء المحافظة تشمل تطوير الواجهة البحرية بأبحر الجنوبية على امتداد 2.5 كم ومساحة 180 ألف متر مربع بقيمة تجاوزت الـ229 مليون ريال، والذي سيضيف قيمة سياحية لعروس البحر الأحمر ويوفر ساحات ومناطق ترفيهية وشواطئ رملية وممشى ومسطحات خضراء، إضافة لإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة، كما تتضمن أعمال المشروع تطويرا كاملا للبنية التحتية. وأضاف أن مشاريع الأنسنة تشمل تنفيذ مشروعين لعدد من ممرات المشاة مرحلة (أولى - وثانية) في جنوب وشرق وشمال المحافظة بتكلفة إجمالية تبلغ 33 مليوناً و220 ألف ريال. وتسعى الأمانة إلى تحفيز السكان والزائرين على ممارسة رياضة المشي وتعزيز الصحة العامة من خلال توفير مساحات ومواقع خاصة وآمنة، لتضاف إلى 23 ممشى جرى تنفيذها تباعا في أنحاء جدة.وفي إطار الجهود لزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، لفت البقمي إلى أن الأمانة شرعت في مشروع إنشاء حدائق وساحات بلدية بتكلفة تتجاوز الـ15 مليوناً و777 ألف ريال، والتي ستساهم في زيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية في أنحاء المحافظة، وذلك عبر تنفيذ حدائق نوعية في أحياء (الفضيلة والرياض والريان)، على مساحة إجمالية تقدر بـ30.431م٢.وأضاف البقمي أن مشروع تشجير المحاور الرئيسية بجدة ضمن (مرحلته الثانية) يعد خامس مشاريع أنسنة المدينة، إذ يستهدف مساحة عمل تصل نحو 70 ألف متر مربع بإجمالي 13550 مترا طوليا، وبتكلفة تقدر بنحو 10 ملايين ريال، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تحسين المشهد الحضري للمدينة.