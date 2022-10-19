بدأت رحلة البريد السعودي (سبل) في عام 1926، عندما وضعت القواعد الأولى لصرح وطني واعد يصل مناطق المملكة ببعضها البعض، وربط المملكة بالعالم عبر منظومة بريدية ولوجستية متكاملة. وقد مرَّ هذا الصرح على مدار السنين بمراحل تحوّل متعددة ساهمت في تطوير القطاع البريدي وتنميته لتقديم أفضل الخدمات للأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص.

ولتحقيق رؤيته الطموحة، وسيراً على نهج استراتيجيته المحكمة؛ فقد أطلق البريد السعودي (سبل) شركة جديدة، بالتشارك مع شركة «راي الرقمية» بمسمى «infinite PL» بهدف إنشاء نموذج لوجستي رقمي متكامل يساهم في الارتقاء بقطاع الخدمات البريدية واللوجستية، عن طريق توفير خدمات رقمية متطورة تواكب تطلعات السوق، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، وتنطلق هذه الشراكة من الممكنات اللوجستية الطموحة المتوفرة للبريد السعودي، في ضوء رحلة التحول التي انطلق بها، إضافة إلى الخبرات المتوفرة لدى شركة «راي الرقمية» في تقديم خدمات احترافية وحلول ذات كفاءة عالية من مقرّها الرئيسي في المملكة.

وستعمل الشركة الجديدة على تشكيل وإطلاق منصات لوجستية رقمية مبتكرة تساهم في تنمية القدرات وتعزيز المواهب، بالإضافة إلى تطوير الخدمات البريدية واللوجستية بشكل عام في المملكة من خلال توفير منتجات وحلول وخدمات رقمية متقدمة بجودة تنافسية، وبشكل يواكب متطلبات السوق واحتياجات عملائنا.

كما ستعمل «Infinite PL» على تحقيق طموح الشركاء من خلال تسخير قوة التقنية في حل التحديات وتقديم أساليب عمل أكثر كفاءة وجودة، وتعزيز نمو الخدمات اللوجستية والصناعات المجاورة مع الاستفادة من قدراتها المتمركزة على إدارة وتنفيذ التحول الرقمي بالارتكاز على الممكنات المتوفرة في القطاع والبيئة المحيطة، إلى جانب استشارات تطوير الأعمال عبر توظيف التقنية والمعرفة والمنهجيات اللازمة التي تساعد في تحويل الأفكار إلى ممكنات ومنتجات واقعية واعدة وذات قيمة مضافة. وأخيراً تسعى الشركة إلى تبنّي النهج المرن في تطوير وإطلاق وإدارة المنتجات والخدمات، عن طريق تطويرها داخلياً أو عن طريق التعاون وبناء الشراكات مع القطاعات الناشئة، وفق قواعد راسخة، وإطلاقها لتصل إلى فئاتها المستهدفة.

جاءت هذه المبادرة الطموحة بناءً على استراتيجية واعدة رسمتها سبل والتي تهدف إلى جعلها الذراع اللوجستي في المملكة، وذلك من خلال دعم التحول الرقمي الوطني وتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء من أفراد ومؤسسات، وتعزيز مساهمة التجارة الإلكترونية والقطاعات الناشئة في اقتصاد المملكة، إضافة إلى تعزيز ربط المملكة بالعالم وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.