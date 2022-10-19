كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأربعاء)، نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث من عام 2022، التي أفادت بارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثالث من 2022 بنسبة 1.5%، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي 2021، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.5+%.

ووفقاً لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثالث 2022 مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، فقد سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 2.5%، متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.6%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام،

ومن بين العقارات السكنية الأخرى ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 0.2% والشقق بنسبة 1.0%، ومن ناحية أخرى انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.7%، في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، وسجل القطاع التجاري انخفاضاً حيث بلغت نسبته 0.4% متأثراً بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-0.4%)، وانخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.5%، في حين ارتفعت أسعار المراكز التجارية بنسبة 0.2% ومن ناحية أخرى استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، وسجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 0.6% متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة (-0.6%).

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