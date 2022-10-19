عقد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس، اجتماعاً في العاصمة الألمانية برلين، ضمّ مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية توبياس تونكيل، والمديرة المساعدة للشؤون الإنسانية بالوزارة سوزان فرايز غاير، بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية بالإنابة محمد الدواس.وقدم الدكتور الربيعة، نبذة عن الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة من خلال المركز حول العالم، مستعرضاً دورها في تقديم المساعدات الإنسانية المتنوعة للعديد من الدول المتضررة.وبحث الاجتماع أطر التعاون والتنسيق المشترك بالمجالات الإنسانية والإغاثية بين المملكة وألمانيا لتعزيز العمل الإنساني حول العالم ودعم المحتاجين.