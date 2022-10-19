أعلنت وزارة العدل ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية بنسبة 21%، خلال شهر صفر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي.وبلغ عدد المستفيدين من خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية أكثر من 970 ألف مستفيد خلال الشهر الماضي، وساهم التحول الرقمي في قطاع التوثيق، في رفع الأداء وسقف الإنجاز، حيث تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية، التي تغني عن الورق، وتختصر الوقت والجهد على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى كتابات العدل.