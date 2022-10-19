أعلنت بلدية محافظة القطيف البدء في إجراءات نزع ملكية (32) عقاراً بمدخل الأوجام، بطول 600 متر وعرض ٣٠ متراً، بعد صدور موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ويأتي ذلك بهدف تطوير وتوسعة مدخل بلدة الأوجام، وفك الاختناقات المرورية وتحسين جودة الحياة.وأوضحت البلدية أنها ستتواصل مع أصحاب العقارات الواقعة ضمن الشوارع المراد تطويرها لمراجعتها لاستكمال الإجراءات وتقديم الإثباتات، والوثائق المطلوبة لنزع الملكية التي تتضمن صورة الصك مع الأصل، صورة الهوية الوطنية مع الأصل، صورة الوكالة «إن وجد» مع الأصل، وكذلك صورة رخصة البناء إن وجد، وصورة الولاية للأوقاف مع الأصل، والعنوان الوطني، إضافة إلى خطاب من أحد البنوك المحلية يتضمن رقم الآيبان ورقم الهوية الوطنية، وصورة من صك حصر الورثة «إن وجد» مع الأصل.