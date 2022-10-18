أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، أمس، بأخيه نائب الأمير ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.واطمأن ولي العهد خلال الاتصال، على صحة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، متمنياً له الصحة والعافية.كما هنأ الأمير محمد بن سلمان، بإعادة تشكيل حكومة دولة الكويت وتمنياته للكويت حكومة وشعباً المزيد من التقدم والازدهار.فيما عبر ولي عهد الكويت عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.