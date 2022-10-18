تفقد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة جمعية تكافل الخيرية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مشروع وقف النخيل لرعاية الأيتام، حيث اطّلع أمير المدينة على إحدى مزارع الوقف بمحافظة خيبر، والتي تأتي كواحدة من مشاريع الجمعية الاستثمارية التابعة للوقف والتي تنفذها في 9 مواقع مختلفة على مساحة تزيد على 11 مليون متربع غُرست فيها أكثر من 160 ألف نخلة حتى الآن.

وخلال جولته الميدانية على المزرعة، قدّم الأمين العام لجمعية تكافل الخيرية الدكتور عبدالمحسن بن معيض الحربي، شروحات تفصيلية عن مشروع الوقف ومستهدفاته لتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية، والتي تهدف إلى تعظيم الأثر الإيجابي لصالح الأيتام من خلال توسيع نطاق الإيرادات السنوية المتنامية التي تحققها مزارع وقف النخيل على مستوى المنطقة. وأشاد أمير المدينة بالجهود التي تبذلها الجمعية في تنفيذ مشاريعها النوعية لخدمة أبنائها الأيتام.



وتستهدف جمعية تكافل الخيرية، مد نطاق مشروع وقف نخيل اليتامى كواحد من أهم مشاريعها الاستثمارية في ظل التوسعات المتزايدة من البرامج والاستفادة من الطرق الحديثة للزراعة واستخدام التقنية في ري أشجار وقف نخيل الأيتام ورعايتها، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة كفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة تطوير المنطقة والغرفة التجارية. يُذكر أن تكافل أطلقت مشروع «وقف نخيل اليتامى» في العام 2017، بهدف تنويع مصادر دخل الجمعية، وفي ذات الوقت، إيجاد منتجات بجودة عالية تختص بقطاع التمور، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات وتنوع التمور المعروفة بالمدينة المنورة، كما أتاحت المجال أمام المتبرعين للمشاركة في أجر رعاية الأيتام من خلال رزاعة النخلة باسم المتبرع كنوع من الأوقاف والصدقات الجارية والمساهمة في مشاريع الوقف بما يصون ويعزز كرامة الأيتام، وبدأ الإنتاج في بعض هذه المزارع الوقفية لتواكب الجمعية مع هذا النتاج فتح منافذ البيع في عدة مراكز بالمنطقة والتسويق لمنتجات المزارع من خلال المتجر الإلكتروني لداخل المملكة وخارجها.