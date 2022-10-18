أكدت الحكومة الأردنية اليوم، أنها تدعم كل الخطوات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي إن الوزارة تتابع باهتمام ردود الأفعال على قرار منظمة «أوبك+»، تخفيض إنتاج النفط وما أنتجه القرار من تجاذبات.

وأضاف السفير المجالي، أن هذه قضية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تقارب على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي بعيداً عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الأهداف والمصالح المشتركة.