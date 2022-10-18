يطلق محافظ محافظة الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود غدا (الأربعاء) «ملتقى الاستثمار بالطائف»، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في الطائف بالتعاون مع وزارة الاستثمار. ويأتي هذا الملتقى لدعم رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين الراغبين في البحث عن الفرص الاستثمارية في الطائف. ويسعى الملتقى لتسليط الضوء على المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة والمحافظة وفقاً للمزايا النسبية والتنافسية لها، ومد جسور التواصل مع رجال وسيدات الأعمال داخل وخارج المحافظة، واطلاعهم على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بجهود وزارة الاستثمار لدعم وتشجيع الاستثمار في المملكة ومن ضمنها استعراض الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ومبادراتها المختلفة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الطائف الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي أن الملتقى الاستثماري يسعى لتحقيق عدة أهداف بمحافظة الطائف أبرزها تمكين التنمية الاقتصادية بالطائف، وذلك من خلال استعراض مجالات الاستثمار، وعرض الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين، وتهيئة بيئة الأعمال للاستثمار، وذلك عبر العديد من المحاور والفقرات خلال الملتقى، مشيرا إلى أن غرفة الطائف بادرت قبل سنوات بدراسة مستفيضة عن الفرص الاستثمارية بالطائف، من خلال إحدى المكاتب الاستشارية. وجددت الدراسة قبل أشهر عن أهم الفرص الاستثمارية الواعدة بالطائف، إضافة لتقرير ورصد متكامل عن القوة الشرائية للأفراد بالطائف، كما توسعت في دراستها (والحديث للدكتور العبيدي) إلى المحافظات المجاورة، كان آخرها دراسة الفرص الاستثمارية بمحافظة ميسان. وقدم الدكتور سامي في ختام حديثه شكره لمحافظ الطائف على رعايته ودعمه، ولوزارة الاستثمار، ولكافة الجهات المشاركة في الملتقى.