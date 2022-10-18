أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي قرارا بإنشاء الإدارة العامة لمعالجة مخالفات المخططات ترتبط به مباشرة، وتكليف المهندس عبدالله اللهيبي مديرا لها.

وتهدف الإدارة العامة لمعالجة مخالفات المخططات إلى تحسين جودة الحياة بالمخططات السكنية ومعالجة جوانب القصور فيها، وتعزيز المشاركة المجتمعية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، بالإضافة إلى رفع مستوي الخدمات والمرافق الحكومية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك الحد من التعدي عليها.

وتتولى الإدارة دراسة الحالات المحالة من مكتب أمين جدة في ما يخص مخالفات المخططات وتقسيماتها، كما تستقبل ملاحظات السكان عبر 940، بالإضافة لجمع البيانات المستلمة من الإدارات ذات العلاقة بالملكيات والأراضي والتخطيط واقتراح الحلول المناسبة ورفعها لصاحب القرار، ومتابعة تنفيذ الحلول المعتمدة مع الإدارات المعنية.

يذكر أن الإدارة الجديدة تضم في هيكلها أربع إدارات فرعية وهي: (إدارة تحليل الرصد الميداني، إدارة الدراسات والحلول، إدارة متابعة تنفيذ الحلول، إدارة الشؤون الإدارية والتنظيمية).