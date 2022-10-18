تم توقيع مذكرة تعاون بين المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يمثلها نائب وزير الموارد البشرية ماجد عبدالرحيم الغانمي، وشركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة الوكيل الرسمي لماكدونالدز في المنطقة الغربية والجنوبية في المملكة العربية السعودية، ويمثلها نائب المدير العام محمد علي رضا بشأن المسؤولية الاجتماعية.

كما تم تكريم ماكدونالدز المنطقة الغربية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية من قبل منصة تبرع كشركاء نجاح وعلى تعاونهم في نشر الخير والمساهمة في المسؤولية المجتمعية.