أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن تضامن دولة الكويت الكامل والشامل مع السعودية، حيال التصريحات التي صدرت في أعقاب القرار الذي اتخذته مجموعة «أوبك بلس» أخيراً، التي أخرجت القرار من إطاره الاقتصادي الخالص.

وأشادت الكويت بالدور الرائد الذي تقوم به السعودية، وإسهاماتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ودورها في معالجتها بما يحفظ المصالح المشتركة للدول، ويصون الأمن والسلم الدوليين، ويدعم توازن السوق النفطية والاستقرار الاقتصادي العالمي.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم (الثلاثاء) أن القرار الذي اتخذته مجموعة «أوبك بلس» جاء بناء على دراسات اقتصادية خالصة، تمت فيها مراعاة توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية، بما يحفظ هذه الأسواق من التقلبات، ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، منوهة أن هذا القرار جاء بإجماع كافة الدول الأعضاء في «أوبك بلس» وفق الأعراف السائدة في المنظمات الدولية.