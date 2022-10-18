شددت وزارة الداخلية على ضرورة الحفاظ على المعلومات السرية وكلمات المرور ورموز التفعيل الخاصة بالبيانات البنكية، مؤكدة أن موظف البنك لن يطلب الرقم السري للبطاقة البنكية، وكلمات المرور، ورمز التفعيل المرسل للجوال.

جاء ذلك ضمن الحملة الوطنية التوعوية الواسعة التي أطلقتها لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ومشاركة جميع البنوك السعودية وعدة جهات رسمية في السعودية، لرفع الوعي المجتمعي بطرق الاحتيال، ونشر السلوكيات الكفيلة بتجنُّبِ مخاطر الاحتيال المالي تحت شعار «خلك حريص» لتفادي الاحتيال الإلكتروني، والمحافظة على سرية المعلومات الشخصية.

ودعت وزارة الداخلية إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية، وذلك عبر مراجعة أقرب مركز شرطة، أو من خلال تطبيق «كلنا أمن»، أو بالاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، أو بالاتصال على الرقم 999 في بقية مناطق السعودية.