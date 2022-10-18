أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 174 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمرفق القضاء.