استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، أمس، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.وشهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس رامافوزا مراسم تبادل اتفاقية وبرنامج تعاون ومذكرات تفاهم ثنائية بين البلدين.تبادل أخبار واستثمار مباشروتضمنت مذكرة التفاهم الأولى التعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ونظيرتها في جنوب أفريقيا، كما شملت مذكرة التفاهم الثانية التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، ووقعت مذكرة التفاهم الثالثة بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة لجمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال اختصاصاتهما.صندوق استثماري مشتركوشملت مذكرة التفاهم الخامسة التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتضمنت مذكرة التفاهم السادسة مشروعاً لدراسة إنشاء صندوق استثماري مشترك، ووقعت مذكرة التفاهم السابعة للتعاون الفني بالمجالات الزراعية والثروة السمكية والاستزراع المائي، كما تضمنت مذكرة التفاهم الثامنة التعاون في مجال التنمية الاجتماعية.تعاون في النقل البحريكما وقعت اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري، ومذكرتا تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة والتعاون في مجال الصحة، وبرنامج تعاون فني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) ومكتب المواصفات الجنوب أفريقي (SAB).استحواذ عسكريووقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية ومؤسسة التسليح في جمهورية جنوب أفريقيا اتفاقية للتعاون في مجال الاستحواذ العسكري، كما وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي وشركة تأمين ائتمان الصادرات في جنوب أفريقيا مشروع مذكرة تفاهم، ووقعت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مشروعين لمذكرتي تفاهم مع مركز منتك للأبحاث وتقنية المعادن للتعاون في مجالات علوم الأرض، والأخرى مع مجلس العلوم الجيولوجية للتعاون في مجالات علوم الأرض.وحضر الاستقبال وتوقيع المذكرات عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين من الجانبين.