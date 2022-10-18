انعقد أمس اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الجنوب أفريقي، بحضور رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير التجارة والصناعة والمنافسة بجمهورية جنوب أفريقيا إبراهيم باتيل، وبحضور ومشاركة الشركات الريادية السعودية والجنوب أفريقية، واتحاد الغرف السعودية، وممثلي القطاع الخاص والشركات من البلدين.ويهدف اجتماع الطاولة المستديرة إلى الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية جنوب أفريقيا، وتنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية السعودية والجنوب أفريقية، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين. وتخلل أعمال الاجتماع استعراض للشركات السعودية والجنوب أفريقية، وفرص تطوير أعمالها وسبل معالجة التحديات التي تواجه الشركات، بُغية تعزيز الأعمال والاستثمارات، حيث شملت مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والتعدين، والزراعة، والغذاء، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها.