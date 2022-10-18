أكد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أنه رغم أن قرار «أوبك»، الذي اتُّخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتَّهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا!وقال وزير الدفاع، خلال تغريدات له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضاً».وأضاف: «أستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا». يذكر أن هذه الاتهامات الزائفة لم تأتِ من حكومة أوكرانيا.