بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية التركية الرئيس رجب طيب أردوغان، في ضحايا انفجار منجم الفحم في ولاية بارتين.وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ انفجار منجم الفحم في ولاية بارتين، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».