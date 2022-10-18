أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، خفض التكاليف المالية للبرنامج التدريبي التطبيقي المسائي، وهو برنامج أنشأته المؤسسة وطورته لتوفير الفرص التدريبية لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين من العاملين للحصول على درجتي الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات المتاحة في الفترة المسائية للحصول على التأهيل المناسب لهم.واتخذت المؤسسة الإجراءات الجديدة في تخفيض الرسوم، وأصبحت تكلفة الساعة المعتمدة لبرنامج الدبلوم 360 ريالا، وتكلفة الساعة المعتمدة لبرنامج البكالوريوس 460 ريالا.وتأتي الخطوة لتتواءم مع تطبيق نظام الفصول الثلاثة في الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة وحرصًا منها على دعم المتدربين وتسهيل رحلتهم التعليمية والتدريبية.يشار إلى أن التكلفة الجديدة تطبق على من تم قبوله في الفصل الأول من العام 1444هـ، أما المتدربون المستمرون فلن يتأثروا بأي تكاليف إضافية عند إنهاء البرنامج وفق الخطة المعتمدة للتخصص.ومع تطبيق المؤسسة إلى نظام الفصول الثلاثة في الكليات والمعاهد التابعة لها فإن بوابة التسجيل تفتح بداية كل فصل من الفصول الثلاثة بشكل مستقل، ويبدأ التقديم إلكترونيا من الأسبوع القادم.