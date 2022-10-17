قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، حمل رسائل سامية نفخر ونعتز بها نحن السعوديين.



وأضاف الصمعاني: «إن ما شهده مرفق القضاء في المملكة من دعم خلال السنوات الماضية نجني ثماره اليوم بالتطور والإنجاز والكفاءة العالية، وهو نتيجة إرساء المملكة منذ تأسيسها لركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل».

وبين وزير العدل أن منسوبي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء عازمون على مواصلة المسير لتحقيق تطلعات القيادة لبناء مستقبلٍ فيه العدل راسخ.

ودعا الله عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم عليها موفور الصحة والعافية، مضيفاً: «نحمد الله عز وجل على ما يشهده وطننا من تطور ونماء وازدهار على الأصعدة كافة».