رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 112 إعلانًا مخالفًا لـ98 فردًا مارسوا نشاط «تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي» دون الحصول على ترخيص «موثوق»، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق الإعلانات، ومن خلال متابعتها المتواصلة لمنصات التواصل الاجتماعي.

كما ألغت الهيئة عددًا من التراخيص التي صدرت لمواطنين مكنوا مقيمين مخالفين للأنظمة من استغلال تراخيصهم وممارسة نشاط الإعلان، وتم إحالتهم للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت هيئة الإعلام المرئي والمسموع مواصلة رصدها المستمر لمنصات التواصل الاجتماعي لمتابعة مدى التزام المعلنين الأفراد بأنظمتها ولائحتها التنفيذية حرصًا منها على حماية حقوق المستهلكين والحد من الإعلانات المضللة.

وطالبت الهيئة الأفراد الذين يمارسون نشاط الإعلان بإصدار ترخيص «موثوق»، داعية المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين عبر مركز البلاغات 920004242 أو عبر خدمة «نفذ»: https://perform.gcam.gov.sa/.

ويمكن التحقق من المرخصين من خلال الرابط المباشر لـ«موثوق» في منصة الخدمات الإعلامية «إعلام» https://mawthooq.gcam.gov.sa/.